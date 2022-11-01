В Крыму перепроверят стоимость строительства капитальных объектов

1 ноя. 7:58

Ценообразование строительства капитальных объектов, запланированных к реализации в 2023 году, должно быть перепроверено руководителями крымских министерств и муниципалитетов, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Даже если до этого была проведена экспертиза, все равно пройти по новой - к сожалению, мы видим, что экспертиза и "в штангу" тоже дает достаточно часто с точки зрения рассмотрения вопросов, касающихся стоимости, поэтому ответственный - глава администрации и не меньше министра - лично пересматривает все технические задания", - сказал Аксенов на заседании Совмина республики, передает "Интерфакс".

Итоги этой работы будут подведены в четверг. На этом же совещании будет дана оценка должностным лицам, ответственным за заключение госконтрактов, - сказал Аксенов.

"Там, где результаты были фиктивные, образовалась экономия, это предложение по наказанию конкретных должностных лиц - значит, они не хотят работать над справедливым уменьшением стоимости проектов", - отметил глава Крыма, добавив, что наличие неразберихи в технических заданиях говорит об отсутствии должного контроля.