В число рыбоводных предприятий Дагестана попали еще пять хозяйств

1 ноя. 7:44

До конца текущего 2022 года власти Дагестана включат в реестр рыбоводных предприятий еще пять хозяйств, - сообщила пресс-служба главы региона.

"Определенные успехи достигнуты в отрасли аквакультуры. В реестре рыбоводных предприятий числятся сегодня 64 хозяйства, а до конца текущего года ожидается включение в реестр еще пяти", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В регионе модернизируют и действующие рыбоводные хозяйства, среди которых - рыбоперерабатывающий цех в Кизлярском районе. Там же строится предприятие по выращиванию товарной рыбы осетровых видов.

Несколько крупных форелевых хозяйств республики, в том числе "Главрыба", "Голдфиш" и "Янтарное", активно принимают туристов.

"С учетом значительного увеличения туристического потока в республику такая практика становится очень актуальной, востребованной и экономически выгодной", - добавили в ведомстве.

Напомним, природно-ресурсный потенциал республики позволяет ежегодно обеспечивать добычу более 100 тыс т водных биологических ресурсов и производство продукции аквакультуры до 40 тыс т товарной рыбы. По итогам 2021 года объем производства рыбной продукции в республике составил более 43,2 тыс т.