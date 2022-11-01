Премьера фильма о 44-дневной войне пройдет в Турции (ВИДЕО)

1 ноя. 7:29

Турецкие зрители первыми увидят картину азербайджанского режиссера Вагифа Мустафаева, которая рассказывает о 44-дневной войне.

Международная премьера нового фильма Həyat, deyəsən gözəldir ("Кажется, жизнь прекрасна") пройдет на фестивале полнометражных художественных и документальных фильмов "Деде Коркут" в турецком городе Бурса, - передает Sputnik Азербайджан.

Главные роли в художественной киноленте исполнили Хикмет Рагимов, Георгий Селия, Севиндж Алиева, Деметре Самхарадзе, Нино Гомартели, Аббас Кахраманов, Анаида Ростовская, Чингиз Гасанов и Автандил Махарадзе.

Картина рассказывает об освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации в период 44-дневной Отечественной войны. В фильме в трагикомическом жанре представлена история двух братьев-армян, попавших в плен. Съемки проходили в поселке Гадрут Ходжавенского района, Хызынском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

Организаторами проекта выступили турецкие Международная ассоциация кино и Министерство культуры и туризма. Кинолента режиссера Вагифа Мустафаева включена в фестивальную программу, где она будет бороться за главный приз в конкурсе художественных фильмов. Он выступил также сценаристом своей картины.