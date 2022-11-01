Коронавирус в Казахстане снова идет в рост

1 ноя. 7:14

За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, - сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Днем ранее было зарегистрировано лишь 15 случаев заболевания, - передает Sputnik Казахстан.

На 1 ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 812 человек, из них в стационарах находится 74 пациента, на амбулаторном уровне – 738 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент, - добавили в Минздраве страны.