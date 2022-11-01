Байден обвинил американские нефтяные компании в невыполнении обязательств

1 ноя. 6:58

Нефтяные компании США получают рекордную прибыль на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке, - заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский бизнес не выполняет свои обязательства по поддержке народа, отказываясь снижать цены на топливо в стране.

"Вместо того, чтобы увеличить инвестиции в США или улучшить ситуацию для американских потребителей, они направляют свои сверхприбыли акционерам", - отметил Байден, передает ТАСС.

Напомним, ранее решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привело к панике в Белом доме.