СМИ: "Газпром" стал самой прибыльной компанией России

1 ноя. 6:43

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний России в 2021 году, основываясь на оценке чистой прибыли, полученной компаниями в 2020 и 2021 годах.

Первое место в рейтинге занял "Газпром", который заработал 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года. В тройку лидеров рейтинга вошли также Сбербанк с чистой прибылью 1 245,9 млрд рублей и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - "Роснефть", прибыль которой составила 1 012 млрд рублей, - передает ТАСС.

Пятерку лидеров замкнули нефтегазовая компания "Лукойл" (775,5 млрд рублей) и нефтяная компания "Сургутнефтегаз" (513,2 млрд рублей).

Также в списке самых прибыльных компаний России "Норильский никель" (512,9 млрд рублей), Новатэк (451,6 млрд рублей), НЛМК (371,7 млрд рублей), "Ямал СПГ" (354,7 млрд рублей) и ВТБ (327,4 млрд рублей).