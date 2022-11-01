Владимир Путин рассказал о взрывах на "Северных потоках"

1 ноя. 6:28

Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт, стало ясно после того, как "Газпром" допустили к обследованию места взрыва.

"Это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - рассказал Путин, уточнив, что было обнаружено две воронки глубиной 3,5 м, передает РИА Новости.

"Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 м. Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока-2", который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы", - рассказал глава государства.