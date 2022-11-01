В России стартует осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы

1 ноя. 6:12

Сегодня в России начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы.

В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

К проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования. В частности, в военные комиссариаты заблаговременно завезены несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения, - уточнил начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.