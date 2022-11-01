Водителям Ставрополья рекомендовали сменить резину

1 ноя. 1:22

Ставропольским водителям посоветовали поменять резину, соответствующий релиз опубликовала пресс-служба управления ГИБДД по краю.

По данным дорожной полиции, первые заморозки ожидаются уже 1 ноября. В ведомстве рекомендуют любителям машин не ожидать наступления календарной зимы и заранее побеспокоиться о замене летних шин на зимние.

Вместе с тем отмечается, что на федеральной трассе на территории края никаких ограничений движения не вводится, дорога остается сухой, а видимость в норме.

В ведомстве просят водителей быть осторожными и не превышать скорость.