Аграриев Дагестана поддержат рублем

1 ноя. 0:21

Власти Дагестана намерены выделить на развитие сельского хозяйства в 2023 году около 3 млрд рублей, что на 50% больше, чем в нынешнем году. Об этом сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

ЦВ текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривалось более 1,9 млрд рублей, а в проекте следующего года уже на 1 миллиард больше - 2,9 млрд рублей. Снижать достигнутый уровень поддержки наших аграриев мы не намерены", - подчеркнул он.

По словам главы правительства, благодаря ежегодной поддержке агропромышленного комплекса удалось достичь положительных результатов в отрасли. Выделенные средства были направлены в том числе на гранты, льготное кредитование и субсидирование затрат сельхозпроизводителей.