На Северном Кавказе будут созданы единые операторы в сфере водо- и теплоснабжения

1 ноя. 3:18

В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии будут работать единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, сообщается на сайте министерства экономического развития РФ.

Кроме того, в этих регионах создадут единые информационные расчетные центры.

"В рамках реализации региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в каждой республике должны быть созданы единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также единые информационные расчетные центры. Частично задача уже выполнена, но часть структур находится в стадии формирования", - говорится сообщении.

По словам замминистра экономического развития Сергей Назаров, на обеспечение первичных затрат по созданию единых операторов, в частности приобретение программного и серверного оборудования, разработку схем водоснабжения и водоотведения пилотным регионам Северного Кавказа выделено из федерального бюджета более 298 млн рублей.