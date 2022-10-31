Путин объяснил выбор Турции для создания газового хаба

31 окт. 23:55

Президент России Владимир Путин рассказал, почему именно в Турции будет создаваться хаб для поставок газа в Европу. Соответствующие заявления он сделал во время пресс-конференции после трехстороннего саммита с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

"Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, в данном случае понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили - потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно", - сказал российский лидер.

Он напомнил об "очевидном теракте" на газопроводе "Северный поток" и пояснил, что в таких случаях происходящее с трудом поддается контролю.

"С Турцией в этом смысле нам проще работать, во-первых, потому что президент Эрдоган - человек слова, если мы с ним договариваемся о чем-то - может быть трудно договориться, но если мы договариваемся, мы стараемся исполнять. Это первое. И второе - нам легче контролировать акваторию Черного моря", - обратил внимание глава государства.

По его словам, создание газового хаба в Турции - "вполне реалистичный проект", который "довольно быстро" может быть реализован.

"А желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений. Мы посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой. Но уверен: контракты будут заключены. Сомнений нет никаких. В конце концов мы европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих", - заключил Путин.