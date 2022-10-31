В ЮНЕСКО отпразднуют 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова

31 окт. 23:43

В концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) 3 ноября состоится музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На концерте прозвучат сочинения Фикрета Амирова, среди которых "Азербайджанское каприччио", симфонический мугам "Гюлистан-Баяты-Шираз", симфоническая сюита "Азербайджан", Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы (Фикрет Амиров и Эльмира Назирова) и другие, - передает Тренд.

На вечере выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова, народный артист СССР и Азербайджана, известный пианист Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова, Бабек Нифталиев, молодые исполнители Сельджан Насибли, Орхан Джалилов.

Режиссер концертной программы – заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль.

Мероприятие пройдет при совместной организации министерства культуры Азербайджана и ЮНЕСКО.