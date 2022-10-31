Путин: мирный договор Армении и Азербайджана будет результатом компромисса

31 окт. 23:19

Россия поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном, - заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров президент России Владимир Путин.

Будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса с обеих сторон, а работа над несогласованными вопросами по заявлению РФ, Армении и Азербайджана пойдет в закрытом формате, не надо заострять на них внимание, - отметил он.

Предварительные предпосылки по делимитациии и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены, - отметил российский лидер, подчеркнув, что результаты этой встречи никак не коррелируются с результатами встречи в Праге без участия России.

"Почему без участия - для нас понятно и никому объяснять не нужно. Наши европейские партнеры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно, так, например, как в этом случае. Но мы со своей стороны всегда приветствуем любые усилия, направленные на урегулирование. Что касается того, как это коррелируется, это коррелируется вполне естественным образом, и мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и на урегулирование", - ответил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе российских миротворцев в Армении, заявив: "Что касается миротворцев, то это прописано в нашем совместном от 9 ноября 2020 года, когда был прекращен конфликт, здесь добавить нечего".

"По мирному договору - его пока нет. Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят - в том числе и нашей стороны".

"Что касается демаркации и делимитации границы - это важнейший вопрос, мы сегодня действительно много об этом говорили. Есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден. Если вы внимательно прочитаете сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты. Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще Генерального штаба Советской армии, это самые точные карты, как мы понимаем, и готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", - отметил российский лидер.