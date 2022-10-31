Следственные действия в отношении экс-президента Армении продолжаются

31 окт. 22:45

Правоохранители продолжают проводить следственные действия по делу об иностранном гражданстве бывшего президента Армении Армена Саркисяна, рассказали в Службе нацбезопасности РА.

"В рамках уголовного производства №61202621 в Следственном департаменте Службы национальной безопасности проводятся соответствующие следственные и другие процессуальные действия", - цитирует ответ на свой запрос Sputnik Армения.

Какие-либо иные сведения по уголовному производству в ведомстве предоставлять отказались, пояснив, что они не подлежат разглашению.

Напомним, 25 января в Генпрокуратуре заявил, что СНБ проверит наличие у Саркисяна гражданства Сент-Китс и Невис на момент избрания на пост президента страны.