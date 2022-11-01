Что Всемирный Банк предсказал экономикам стран Персидского залива

Согласно последнему докладу, опубликованному Всемирным банком, ожидается, что экономика Саудовской Аравии вырастет на 8,3% в 2022 году, а затем снизится до 3,7% и 2,3% в 2023 и 2024 годах, соответственно. Arab News со ссылкой на доклад об экономике Персидского залива пишет, что рост в нефтяном секторе остается движущей силой развития экономики королевства.

Ожидается, что в 2022 году темпы роста стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), составят 6,9%, а затем снизятся до 3,7% и 2,4% в 2023 и 2024 годах, соответственно, в основном за счет более сильных углеводородных и неуглеводородных отраслей.

В документе также отмечается, что рост цен на нефть и газ, наряду с продолжающимся конфликтом на Украине принесет непредвиденную прибыль странам Персидского залива. "Растущие цены на углеводороды ослабили давление на бюджетный баланс и государственный долг и увеличили профицит счета текущих операций в странах Персидского залива", - говорится в докладе Всемирного банка.

Страны ССАГПЗ по-прежнему пытаются диверсифицировать свою экономику, которая в течение нескольких десятилетий зависела от нефти. "Несмотря на усилия стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, диверсификация по-прежнему ниже потенциального уровня. В ненефтяной экономике есть прогресс, но в ненефтяном экспорте наблюдается незначительный успех", - сказано в документе.

Ожидается, что к концу этого года профицит коллективного бюджета в регионе Персидского залива достигнет 5,3% ВВП. Затем профицит достигнет 4,2% ВВП в 2023 году и 2% через год, демонстрируя значительный прогресс в сравнении с вызванным пандемией дефицитом в 2020 году на уровне 10,8% ВВП.

В докладе отмечается, что к концу этого года Саудовская Аравия впервые за девять лет зафиксирует свой профицит на уровне 6,8% ВВП, в то время как Бахрейн будет единственной страной Персидского залива, которая останется с дефицитом в 2022 году.

В результате многообещающего финансового положения стран Персидского залива потребности его стран в займах сократятся, что будет способствовать повышению устойчивости баланса в регионе, поясняется в докладе.

"В Саудовской Аравии государственный долг остается низким и, как ожидается, останется таковым в номинальном выражении, так как правительство планирует рефинансировать существующий долг вместо того, чтобы использовать большой профицит бюджета для его погашения", - говорится в документе.