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Что Всемирный Банк предсказал экономикам стран Персидского залива

Arab News
Что Всемирный Банк предсказал экономикам стран Персидского залива

Согласно последнему докладу, опубликованному Всемирным банком, ожидается, что экономика Саудовской Аравии вырастет на 8,3% в 2022 году, а затем снизится до 3,7% и 2,3% в 2023 и 2024 годах, соответственно. Arab News со ссылкой на доклад об экономике Персидского залива пишет, что рост в нефтяном секторе остается движущей силой развития экономики королевства.

Ожидается, что в 2022 году темпы роста стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), составят 6,9%, а затем снизятся до 3,7% и 2,4% в 2023 и 2024 годах, соответственно, в основном за счет более сильных углеводородных и неуглеводородных отраслей.

В документе также отмечается, что рост цен на нефть и газ, наряду с продолжающимся конфликтом на Украине принесет непредвиденную прибыль странам Персидского залива. "Растущие цены на углеводороды ослабили давление на бюджетный баланс и государственный долг и увеличили профицит счета текущих операций в странах Персидского залива", - говорится в докладе Всемирного банка.

Страны ССАГПЗ по-прежнему пытаются диверсифицировать свою экономику, которая в течение нескольких десятилетий зависела от нефти. "Несмотря на усилия стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, диверсификация по-прежнему ниже потенциального уровня. В ненефтяной экономике есть прогресс, но в ненефтяном экспорте наблюдается незначительный успех", - сказано в документе.

Ожидается, что к концу этого года профицит коллективного бюджета в регионе Персидского залива достигнет 5,3% ВВП. Затем профицит достигнет 4,2% ВВП в 2023 году и 2% через год, демонстрируя значительный прогресс в сравнении с вызванным пандемией дефицитом в 2020 году на уровне 10,8% ВВП.

В докладе отмечается, что к концу этого года Саудовская Аравия впервые за девять лет зафиксирует свой профицит на уровне 6,8% ВВП, в то время как Бахрейн будет единственной страной Персидского залива, которая останется с дефицитом в 2022 году.

В результате многообещающего финансового положения стран Персидского залива потребности его стран в займах сократятся, что будет способствовать повышению устойчивости баланса в регионе, поясняется в докладе.

"В Саудовской Аравии государственный долг остается низким и, как ожидается, останется таковым в номинальном выражении, так как правительство планирует рефинансировать существующий долг вместо того, чтобы использовать большой профицит бюджета для его погашения", - говорится в документе.

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