Жители Москвы стали реже ходить в торговые центры 

31 окт. 21:33

В Москве посещаемость торговых центров за первые 9 месяцев 2022 года резко снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией Commonwealth Partnership (CMWP).

Как отмечает РИА Новости, поток посетителей снизился на 7%.

В исследовании также сказано, что после ухода международных брендов из России доля свободных площадей в торговых центрах сейчас составляет 11,5%, а к концу году может достигнуть 20%.

В CMWP отмечают, что освободившуюся нишу могут заполнить локальные российские и ряд турецких брендов. "Однако снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе будет сдерживать развитие ритейлеров, что, в свою очередь, драматично скажется на состоянии объектов недвижимости", - говорится в материале.