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Жители Москвы стали реже ходить в торговые центры 

Жители Москвы стали реже ходить в торговые центры 

В Москве посещаемость торговых центров за первые 9 месяцев 2022 года резко снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией Commonwealth Partnership (CMWP). 

Как отмечает РИА Новости, поток посетителей снизился на 7%. 

В исследовании также сказано, что после ухода международных брендов из России доля свободных площадей в торговых центрах сейчас составляет 11,5%, а к концу году может достигнуть 20%. 

В CMWP отмечают, что освободившуюся нишу могут заполнить локальные российские и ряд турецких брендов. "Однако снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе будет сдерживать развитие ритейлеров, что, в свою очередь, драматично скажется на состоянии объектов недвижимости", - говорится в материале.

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