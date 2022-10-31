Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

31 окт. 21:57

Пресс-служба Кремля опубликовала текст совместного заявления, принятого сегодня по итогам трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи.

Ранее о согласовании заявления сообщил российский лидер, подводя итоги саммита.

В нем говорится, что главы государств на встрече "обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года".

Участники переговоров "подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа", а также "согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов".

"Отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе", - сказано в документе.

Путин, Алиев и Пашинян достигли договоренности "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

Из заявления следует, что участники саммита обратили внимание на большое значение "активной подготовки к заключению мирного договора" между Азербайджаном и Арменией "в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе", условились "на основе имеющихся наработок продолжить поиск взаимоприемлемых развязок". Подчеркивается, что Москва будет оказывать этому процессу "всяческое содействие".

Президенты России и Азербайджана, премьер-министр Армении особо отметили "важность формирования позитивной атмосферы" между Баку и Ереваном для дальнейшего "диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран".

Помимо этого, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приветствовали готовность России и далее "всемерно способствовать нормализации" армяно-азербайджанских отношений, "обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе".