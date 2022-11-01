Чавушоглу рассказал о внешнеполитических приоритетах на всех континентах

Повышенное внимание Анкары к развитию отношений со странами Африки начало давать результаты, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. "Наша политика открытия Африки дала конкретные результаты и превратилась в политику партнерства. Объем нашей торговли увеличился с 4,3 миллиардов долларов в 2002 году до 34,5 миллиарда долларов сегодня. В этом году мы надеемся достичь 45 миллиардов долларов - это означает, что наша торговля увеличится в десять раз", - цитирует Чавушоглу турецкая "Сабах".

Глава МИД сказал, что в ходе недавнего визита в Африку он увидел прогресс, достигнутый Анкарой на континенте. На прошлой неделе он провел трехдневное турне по Африке, в котором Бенин стал завершающей остановкой после Сенегала и Ганы. Анкара неоднократно подтверждала, что ее подход к постоянно развивающимся отношениям с африканскими странами основывается на равноправном партнерстве и взаимовыгодных подходах, в том числе в плане развития коммерческих связей.

Сотрудничество Турции с африканским континентом с годами набирает обороты. В последнее время Турция перешла к более диверсифицированной, многоаспектной и независимой внешней политике. Открытие Африки, восходящее к плану действий, принятому в 1998 году, оформилось в 2005 году, который Анкара объявила "Годом Африки". В том же году Африканский союз предоставил Турции статус наблюдателя, а в 2008 году объявил ее стратегическим партнером. Отношения между Африкой и Турцией набрали обороты, когда в Стамбуле был проведен первый саммит по сотрудничеству с участием представителей 50 африканских стран. Теперь обе стороны хотят использовать свой больший потенциал в рамках дальнейшего расширения и углубления отношений. Число посольств Турции в Африке увеличилось с 12 в 2002 году до 44 в 2022 году.

Касаясь недавних вызовов в мировой политике, в том числе конфликта на Украине, Чавушоглу сказал, что Турция в этом направлении разработала инновационную политику. "Инициатива "Новая Азия", о которой мы объявили в 2019 году, учитывает рост Азии, где есть экономическая сила и движение вперед", - подчеркнул Чавушоглу, добавив, что Турция углубляет свои связи со странами и региональными институтами. Среди других усилий Турции министр упомянул Дипломатический форум в Антальи, активизацию работы в области цифровой дипломатии, роль Анкары в глобальном посредничестве, а также отношения с ЕС и Латинской Америкой, с Африкой и Азией.

Отметив, что число представительств в Латинской Америке увеличилось с шести до 19, а товарооборот - с миллиарда до 15 миллиардов долларов, Чавушоглу сказал, что в августе было объявлено о политике открытости в сторону Европы: "Турция - это Европа. Поэтому неизбежно, что мы придаем большое значение Европе, частью которой мы являемся, когда она в этом нуждается. Это означает не только вступление Турции в ЕС. Европа - это не только ЕС. Мы говорим о Большой Европе. Есть Совет Европы, ОБСЕ. Если мы являемся частью европейского континента, мы должны внести свой вклад как региональная держава и глобальный участник в преодоление кризисов на этом континенте".