Курорты "Эльбрус" и "Архыз" появятся на почтовых марках

31 окт. 22:29

Кавказ.РФ и компания Марка запускают новую серию почтовых марок о курортах Северного Кавказа. Первые экземпляры с изображением всесезонных курортов появятся в ноябре этого года.

"Совсем скоро в почтовых отделениях страны можно будет приобрести марки с изображением "Архыза" и "Эльбруса", они положат начало уникальной серии „Курорты Северного Кавказа“. Общий тираж – более 100 тыс", – рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, говорится в сообщении Кавказ.РФ, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

В планах Кавказ.РФ и компании Марка - включить в серию и другие курорты СКФО: в 2023 году запланирован выпуск марок с изображением всесезонного курорта "Ведучи" и Кавказских Минеральных Вод.

Также в октябре появился новый почтовый блок, посвященный 100-летию Кабардино-Балкарии. На нем изображены достопримечательности региона, его природные богатства и национальный орнамент.