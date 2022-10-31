В Краснодар привезут тактильные картины Шишкина и Малевича

31 окт. 22:14

В художественном музее имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре 2 ноября состоится презентация шести тактильных копий картин известных художников.

Постоянную экспозицию музея "Русское искусство XVI-начала XX вв." дополнят тактильные копии следующих картин: Шишкин И.И. "Солнце в лесу", Кустодиев Б.М. "Елочный торг", Малевич К.С. "Супрематизм", Кончаловский П.П. "Натюрморт", Доу Джордж "Портрет великой княгини Анны Павловны", а также копия иконы "Сретение Господне".

"Организация тактильной экспозиции стала возможной благодаря победе музея в 2021 году в конкурсе "Создание тактильных копий музейных экспонатов" программы "Особый взгляд" благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", который с 2017 года занимается развитием доступной среды для незрячих и слабовидящих людей", - отметили в музее.