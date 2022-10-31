Жителей Узбекистана призвали экономить электроэнергию

31 окт. 21:49

Жителям Узбекистана нужно учиться экономить энергию во всех отраслях и регионах. В конечном итоге это послужит бесперебойному и стабильному энергоснабжению населения, - сообщил после знакомства с презентацией предложений по эффективному использованию энергоресурсов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе презентации ответственные лица представили соответствующие предложения, к которых в том числе указано, что за счет оптимизации рабочего процесса на промышленных предприятиях, модернизации технологии производства энергии, обновления и ремонта котельных, внедрения возобновляемых источников энергии можно сократить потребление газа и электроэнергии до 10%, - передает Podrobno.uz.

Также глава государства подчеркнул, что за последние пять лет потребление электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 20%, в том числе потребление населением - на 31%, и этот показатель растет на 6% в год, поэтому последовательно развивается производство энергии, строятся гидроэлектростанции, солнечные и ветряные электростанции. Вместе с тем упорядочена система учета потребления электроэнергии и природного газа. Очередная важная задача – бережно и ответственно использовать эти ресурсы.