В Москве презентовали новую книгу Эльчина Сафарли

31 окт. 21:27

В России вышла в свет новая книга известного азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Тут мой дом", которую он назвал самой "чувственной" историей этой осени.

Произведение, в котором автор рассказывает о городе своего детства, опубликовано московским издательством АСТ.

"Помнит ли город людей, которые прожили в нем всю свою жизнь? Ежедневно ходили по его улицам, вдыхали его бриз, пыль и дым, боролись за его мир и целостность, опускали в его землю любимых людей и встречали объятиями новое поколение. Знаю, всех лиц не запомнить, что люди похожи на быстрое и бесконечное течение реки. Но верю, город помнит тех, кто его любит, кто служит ему делом – они оставляют тут свои отпечатки", - сказано в аннотации к книге, передает Sputnik Азербайджан.

Эльчин Сафарли - известный писатель и журналист, лауреат молодежных литературных конкурсов. В основном пишет о восточных традициях, культуре и быте, а также о любви. Эльчину было всего 12 лет, когда вышло в свет его первое произведение. Роман "Сладкая соль Босфора" заслужил одобрение Нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, а российская пресса назвала азербайджанского писателя "молодежным Орханом Памуком".

В 2008 году писатель стал "Открытием года", в 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми", а в 2016 году его роман "Расскажи мне о море" вошел в ТОП-20 Forbes самых продаваемых новинок. Книга заняла десятое место.