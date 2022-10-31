Путин, Алиев и Пашинян согласовали заявление по итогам встречи в Сочи

31 окт. 21:17

В Сочи завершилась трехсторонняя встреча между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сказал по ее итогам Владимир Путин, "По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам".

"Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом", - отметил российский лидер.

"Причем когда я говорю "в целом, я имею в виду и текущие события, недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Все-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам, и сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран. Когда я говорю "наших всех стран", имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и все страны региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории. Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто", - акцентировал российский президент.

Также Владимир Путин поблагодарил Алиева и Пашиняна за то, что "согласились приехать в Россию, в Сочи, и провести эту сегодняшнюю дискуссию", добавив: "Как и договаривались, мы будем в контакте, будем продолжать этот диалог, будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте".