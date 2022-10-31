Получено разрешение на строительство второго энергоблока египетской АЭС "Эль Дабаа"

31 окт. 20:59

Египетское Управление по ядерному и радиологическому регулированию (ENRRA) дало разрешение на возведение второго энергоблока атомной электростанции "Эль Дабаа", такое сообщение распространило Управление по атомным электростанциям Египта (NPPA).

С 23 по 27 октября ENRRA проверяло условия и готовность площадки к началу строительства.

В другом сообщении NPPA, опубликованном в этот же день, сказано, что заливка первого бетона под второй энергоблок может состояться уже 19 ноября текущего года.

Ранее "Росатом" сообщал о планах приступить к строительству уже в ноябре.