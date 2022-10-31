Донские дорожники досрочно открыли движение на подъездах к Ростову

31 окт. 20:44

Ростовская область сегодня торжественно открыла движение по трем транспортным объектам: северному обходу Ростова-на-Дону, развязке на 9 км трассы А-280 "Ростов-Таганрог" и южному подъезду к Ростову-на-Дону, все объекты подъезда к Ростову-на-Дону завершены досрочно.

"Новый участок дороги улучшил часть будущего Ростовского транспортного кольца, а Таганрогская развязка позволила повысить качество сообщения в направлении Таганрога. Она также является составной частью транспортного кольца вокруг Ростова. Мы ставим задачу - замкнуть его в 2025 году. Это повысит комфортность передвижения для жителей Ростова и соседних районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилегающих районов области. Но главное - мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова", - рассказал на церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает "Интерфакс".

Новый дорожный участок северного обхода включает в себя два путепровода, трасса А-280 расширена до шести полос и оснащена переходно-скоростными полосами для безопасного въезда на северный обход Ростова-на-Дону, а пропускная способность участка выросла с 30 до 52 тыс автомобилей в сутки, повысилась и безопасность дорожного движения.

"Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростовской области объекты. Огромная благодарность - губернатору и команде правительства Ростовский области за успешную реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги", - сказал на церемонии руководитель Федерального дорожного агентства "Росавтодор" Роман Новиков.

Транспортная развязка стала началом "Западной хорды" - следующего звена Ростовского транспортного кольца. Работы по строительству "Западной хорды" уже начались: ведутся подготовительные, археологические разработки.