В Черкесске назвали лучшие молодежные проекты Северного Кавказа

31 окт. 20:37

Участники форума "Межкультурный диалог", прошедшего в Карачаево-Черкесии, представили свои проекты, призванные объединять и развивать регионы Северного Кавказа, - сообщает министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

"Участники форума разделились на восемь команд по темам, решение которых волнует сегодня молодежь Северного Кавказа... Она обращает внимание и остро реагирует на утрату родного языка, культуры, переживает о сложностях с трудоустройством после получения высшего образования, стремится к участию в продвижении бренда Северного Кавказа, и в первую очередь - родных республик", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По итогам конкурса первое место заняла команда "КульТур" с идеей разработки маршрутной карты с посещением туристических мест Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Обладателем второго места стала команда "Духовный фундамент-2023" с проектом "Система наставничества в формировании духовно-нравственных ценностей". Третье место раздели между собой команды "Мой Кавказ - Моя Россия" и "Умный Кавказ", проекты которых были нацелены на разработку инструментов сохранения родного языка и культуры

Напомним, в этом году форум "Межкультурный диалог" в Карачаево-Черкесии был приурочен к 100-летию трех республик СКФО - КЧР, КБР и Адыгеи.