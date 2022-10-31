Встреча Путина, Алиева и Пашиняна стартовала в Сочи

31 окт. 20:34

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Встреча проходит в санатории "Русь" за закрытыми дверями.

Представитель Кремля добавил, что министры иностранных дел трех стран Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также проводят отдельные переговоры.

Ранее сегодня Владимир Путин провел двусторонние переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

На встрече с азербайджанским коллегой он заявил, что цель сегодняшнего трехстороннего саммита в Сочи - выполнение всех договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах. Также российский лидер отметил, что считает необходимым придать дополнительный импульс работе трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана, возглавляемой вице-премьерами, добавив, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.