Кубанский инновационный центр "Аквариум" стал оператором "Сколково"

31 окт. 20:17

Краснодарский инновационный центр "Аквариум" стал региональным оператором "Сколково", сообщает департамент инвестиций и развития МСП региона.

Теперь предприниматели края смогут подать заявки на статус квалифицированного резидента института развития и получить доступ ко всем его механизмам поддержки.

"Получение статуса регионального оператора "Сколково" - важный шаг в развитии технологического предпринимательства и всей экономики края. Краевой центр обладает уникальной проектной командой и пулом привлеченных экспертов в сфере бизнеса, науки и технологий, что позволило совместно с региональными структурами и фондами поддержки реализовать крупные проекты по наставничеству, популяризации и развитию инноваций на Кубани", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Теперь местным компаниям станет проще получить статус участника проекта "Сколково". Для них предусмотрены налоговые и таможенные льготы, в том числе НДС, нулевые налог на прибыль и налог на имущество. Кроме того, резиденты получат доступ к методологии, практикам "Сколково" и менторскую помощь, в том числе для выхода на международные рынки и получения грантов.