Серийный взломщик банкоматов схвачен в Талдыкоргане

31 окт. 19:57

В Талдыкоргане поймали 33-летнего серийного взломщика банкоматов, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

Подозреваемого задержали у торгового дома, где он взломал банкомат и затем попытался сбежать с деньгами. Схватить его помог сотрудник частной охранной организации.

Оказалось, что задержанный живет в Саркане. При обыске у него нашли веревку, плоскогубцы, монтировку и резак по металлу, а также маску и рабочие перчатки.

По предварительным данным, мужчина мог совершить семь краж. Он тщательно готовился к ним - доставал информацию о методах проникновения, наличии камер видеонаблюдения, разрабатывал способы отхода.

"Установлена его причастность к трем кражам в Талдыкоргане, а также к трем фактам в Саркане и одной краже в селе Жансугурова в Аксуском районе. В шести случаях зарегистрированы взломы денежных банкоматов. Ущерб составляет около 8 млн тенге", - добавили в полиции.

Грабитель помещен под стражу, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.