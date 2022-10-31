Минсельхоз: Турция стала главным покупателем российских растительных масел

31 окт. 19:49

Экспорт растительных масел из России за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на треть, - сообщил Минсельхоз страны.

"По итогам 9 месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция: прирост закупок в стране составляет порядка 42%. Также более чем в два раза выросли и поставки рапсового масла в Китай.

Лидерами по экспорту растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области, - уточняет министерство.

Россия вскоре может стать главным экспортером подсолнечного масла, - заявлял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составит более 7 млн т, из которых 4,7 млн т будут отправлены на экспорт.