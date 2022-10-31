В Грузии рассказали, когда войдут в число стран с высоким доходом

31 окт. 19:45

К 2030 году Грузия войдет в число стран с высоким доходом. Об этом сообщили 31 октября в грузинском правительстве, ссылаясь на Международный валютный фонд (МВФ).

В заявлении сказано, что к 2027 году экономика Грузии на душу населения превысит $10 тыс составит $10 540, а к 2030 году достигнет $15 тыс, в результате чего Грузия войдет в число стран с высоким доходом, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ВВП на душу населения в Грузии должен превысить $6,7 тыс. Ожидается, что в следующем году он составит $7,5 тыс.