Умные парковки откроют у Курортного озера в Железноводске

31 окт. 19:21

Парковки с цифровым табло и шлагбаумом создадут рядом с Курортным озером в Железноводске в следующем году, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Город-курорт Железноводск получил 18 млн рублей в федеральном конкурсе "Лучшая муниципальная практика", попав в пятерку победителей в номинации "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений"", - сказано в сообщении.

В мэрии пояснили, что эти средства пойдут в том числе на обустройство умных парковок, первые такие стоянки откроют у Курортного озера "30’Ка".

Парковки снабдят цифровыми табло и шлагбаумом. Если свободных мест не будет, автомобилистов предупредят с помощью экрана. Он также предложит доступные парковки поблизости.