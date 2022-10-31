Экс-врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов снова стал подсудимым

31 окт. 19:09

Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор бывшему врио мэра Махачкалы и экс-руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Магомеду Сулейманову по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, - сообщили сегодня в пресс-службе суда.

"В ходе апелляционного рассмотрения Верховный суд Дагестана, изучив и проанализировав материалы дела, указал, что судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, выразившиеся в ненадлежащей оценке доказательств по делу, отменил приговор районного суда и передал дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Сулейманов был арестован в августе 2018 года, тогда он занимал пост руководителя территориального ФОМС Дагестана. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 млн рублей: деньги ФОМС через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании с помощью поддельных документов перечислялись за якобы оказанные медицинские услуги.

Во время ареста Сулейманову было предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Советский суд Махачкалы в июле текущего года вынес оправдательный приговор Сулейманову по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Он был признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления. Также в ходе судебного следствия не нашло своего подтверждения и то, что Сулейманов в должности главы территориального Фонда ОМС принуждал руководителей медицинских учреждений открывать расчетные счета с целью извлечения выгоды имущественного характера.

Напомним, обязанности главы Махачкалы Сулейманов исполнял с апреля 2014 года по октябрь 2015 года.