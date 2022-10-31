"Карабах" намерен переманить полузащитника у конкурента

31 окт. 18:58

Агдамский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался полузащитником бакинского "Нефтчи" Фаридом Юсифли. Об этом сообщают местные СМИ.



"Скакуны" внимательно следят за 20-летним хавбеком молодежной сборной Азербайджана, передает Azerisport.com.



Напомним, в текущем сезоне Юсифли провел за "Нефтчи" 8 матчей в чемпионате Азербайджана, однако результативными действиями пока не отметился.