Агдамский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался полузащитником бакинского "Нефтчи" Фаридом Юсифли. Об этом сообщают местные СМИ.
"Скакуны" внимательно следят за 20-летним хавбеком молодежной сборной Азербайджана, передает Azerisport.com.
Напомним, в текущем сезоне Юсифли провел за "Нефтчи" 8 матчей в чемпионате Азербайджана, однако результативными действиями пока не отметился.
"Карабах" намерен переманить полузащитника у конкурента
Агдамский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался полузащитником бакинского "Нефтчи" Фаридом Юсифли. Об этом сообщают местные СМИ.
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