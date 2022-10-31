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"Карабах" намерен переманить полузащитника у конкурента

&quot;Карабах&quot; намерен переманить полузащитника у конкурента

Агдамский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался полузащитником бакинского "Нефтчи" Фаридом Юсифли. Об этом сообщают местные СМИ.
 
"Скакуны" внимательно следят за 20-летним хавбеком молодежной сборной Азербайджана, передает Azerisport.com.
 
Напомним, в текущем сезоне Юсифли провел за "Нефтчи" 8 матчей в чемпионате Азербайджана, однако результативными действиями пока не отметился.

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