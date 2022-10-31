США готовы рассмотреть возможность применения военной силы против Ирана

31 окт. 18:40

США могут рассмотреть вариант применения военной силы против Ирана в случае провала переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

При этом он подчеркнул, что есть и другие инструменты - санкционное давление. "И, да, президент заявил, что, если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий. Если это потребуется, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного боезаряда", - сказал Мэлли.

Кроме того, спецпредставитель обратил внимание на то, что дипломатия в отношении Ирана является предпочтительным способом. Он также посетовал на то, что за последние два месяца на переговорах с Ираном не было никакого прогресса, передает ТАСС.