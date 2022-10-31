Минобороны Азербайджана опровергло заявление главы армянского Генштаба

31 окт. 18:52

В Минобороны Азербайджана опровергли заявление, сделанное начальником Генштаба ВС Армении.

Как отметили в Баку, армянский Генштаб не владеет достоверной информацией об оперативной обстановке.

"Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении об отступлении и смене позиций азербайджанской армии, а также потерях в личном составе в результате позиционных стычек с подразделениями армянской армии в направлении населенного пункта Истису, является ложной", - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве обратили внимание на то, что с 24 октября по сегодняшний день не происходило никаких изменений в оперативной обстановке, так что слова начальника ГШ ВС Армении говорят о его неосведомленности.

Отмечается, что азербайджанские подразделения продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях.