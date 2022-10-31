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Синоптики прочат сильный ветер в горных районах КБР

Синоптики прочат сильный ветер в горных районах КБР

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, ожидаемого в республике в ближайшие часы, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"По данным Росгидромета в период с 17-18 часов 31 октября и далее до конца суток 1 ноября в горных районах КБР ожидается очень сильный юго-восточный ветер со скоростью до 30 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В связи с ухудшением погодных условий чрезвычайное ведомство призвало население проявлять осторожность и бдительность и по возможности не покидать свои дома.

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