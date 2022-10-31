РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Студентов ДГУ научат созданию стартапов

Студентов ДГУ научат созданию стартапов

Около 500 студентов Дагестанского государственного университета (ДГУ) до конца года пройдут обучение по созданию собственных стартап-проектов и навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства, - рассказал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

По национальному проекту "Наука и университеты" на базе ДГУ реализуется акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым производственным технологиям рынка НТИ "Технет". Это стало возможным благодаря победе вуза в двух конкурсах, проведенных в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Проект предполагает обучение до конца 2022 года около 500 студентов навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства и реализации студенческих стартапов, а также формирование собственных стартап-проектов студентов по новым производственным технологиям", - рассказал Рабаданов, передает ТАСС.

Участие ДГУ в реализации федерального проекта открывает новые возможности студенческой молодежи для получения качественного инженерного образования, приобретения навыков в области технологического предпринимательства и реализации собственных стартап-проектов, - добавил ректор.

585 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version