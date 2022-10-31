Студентов ДГУ научат созданию стартапов

31 окт. 18:30

Около 500 студентов Дагестанского государственного университета (ДГУ) до конца года пройдут обучение по созданию собственных стартап-проектов и навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства, - рассказал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

По национальному проекту "Наука и университеты" на базе ДГУ реализуется акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым производственным технологиям рынка НТИ "Технет". Это стало возможным благодаря победе вуза в двух конкурсах, проведенных в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Проект предполагает обучение до конца 2022 года около 500 студентов навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства и реализации студенческих стартапов, а также формирование собственных стартап-проектов студентов по новым производственным технологиям", - рассказал Рабаданов, передает ТАСС.

Участие ДГУ в реализации федерального проекта открывает новые возможности студенческой молодежи для получения качественного инженерного образования, приобретения навыков в области технологического предпринимательства и реализации собственных стартап-проектов, - добавил ректор.