Миссия из депутатов Европарламента прибудет в Армению по приглашению партии "Дашнакцутюн"

31 окт. 18:25

Наблюдательная миссия по сбору фактов, в составе которой будут депутаты Европарламента, приедет в Армению сегодня, сообщает европейское бюро националистической партии "Дашнакцутюн".

В ее работе примут участие депутат Европарламента Петер ван Дален, бывший вице-президент ЕП, независимый итальянский депутат Фабио Массимо Кастальдо и немецкий депутат Ларс Патрик Берг, передает Sputnik Армении.

Парламентарии планируют встретиться с католикосом всех армян Гарегином II, делегацией сепаратистов, властями Армении и оппозицией. В программу войдет визит в Сюникскую область.

Депутаты пробудут в Армении до 4 ноября.