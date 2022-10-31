РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Миссия из депутатов Европарламента прибудет в Армению по приглашению партии "Дашнакцутюн"

Миссия из депутатов Европарламента прибудет в Армению по приглашению партии &quot;Дашнакцутюн&quot;

Наблюдательная миссия по сбору фактов, в составе которой будут депутаты Европарламента, приедет в Армению сегодня, сообщает европейское бюро националистической партии "Дашнакцутюн".

В ее работе примут участие депутат Европарламента Петер ван Дален, бывший вице-президент ЕП, независимый итальянский депутат Фабио Массимо Кастальдо и немецкий депутат Ларс Патрик Берг, передает Sputnik Армении.

Парламентарии планируют встретиться с католикосом всех армян Гарегином II, делегацией сепаратистов, властями Армении и оппозицией. В программу войдет визит в Сюникскую область.

Депутаты пробудут в Армении до 4 ноября.

580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version