В Иране обвинили в связях с ЦРУ журналисток, освещавших смерть избитой девушки

31 окт. 17:57

В Иране две местные журналистки, освещавшие смерть 22-летней девушки Махсы Амини, обвиняются в шпионаже в пользу ЦРУ США. Об этом пишет The Washington Post.

В заявлении министерства разведки Ирана и разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подчеркивается, что журналистки прошли обучение за рубежом и были посланы, чтобы распространять дезинформацию в стране.

Ведомства обращают внимание на то, что ЦРУ совместно с британскими, израильскими и саудовскими шпионскими агентствами собирались устроить общенациональный бунт в Иране.

С конца сентября обе журналистки находятся в тюрьме Эвин. За шпионаж в пользу ЦРУ им грозит смертная казнь, передает ТАСС.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.