МЧС Армении уничтожит запасы химикатов на заводе "Наирит"

31 окт. 18:18

МЧС Армении готовится уничтожить запасы химикатов на ереванском заводе "Наирит", - завила начальник аппарата МЧС страны Лилит Мирзаханя.

Министерство уже подало в Минфин заявку о выделении средств на уничтожение 35 химических веществ, запасы которых хранятся на заводе. 34 из них могут быть утилизированы известными методами, однако как избавиться от лакетинола пока неизвестно - подобной технологией не владеют и зарубежные специалисты.

"Это побочный продут производства каучука, и если он не используется, нужно его сжигать. Но в мире нет опыта уничтожения таких веществ, поэтому мы обратились к международным организациям", - добавила она, передает Sputnik Армения.

Переговоры о поддержке идут и с организациями ЕС, добавила специалист.

В то же время интерес к заводу продолжают проявлять частные инвесторы. Государство, в собственности которого находится завод, распродает его имущество за долги, хотя главным кредитором остается Комитет госдоходов (КГД) страны - государственное учреждение.