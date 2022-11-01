Египет ждет помощи Китая для запуска климатического спутника

В преддверии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP27, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе в ноябре, Египет объявил о сотрудничестве с Китаем по запуску первого в Африке спутника для мониторинга климатических изменений, пишет Al-Monitor. Космический комитет инженерного объединения Египта представил проект запуска первого спутника, специализирующегося на мониторинге климатических изменений в африканских странах. Глава Космического комитета инженерного объединения Египта Ахмед Фараг заявил, что прототип спутника будет показан на конференции в Шарм-эль-Шейхе.

Спутник разрабатывается с целью мониторинга климатических изменений в Африке. Будут изучаться такие явления, как опустынивание, увеличение выбросов углекислого газа и водяного пара, а также скорости ветра. Эта информация важна для борьбы с негативными последствиями изменения климата.

Фараг также рассказал, что вместе с экспертами было проведено несколько тренингов и обучающих семинаров в рамках деятельности Космического комитета, который был создан в августе. Эти семинары также были направлены на то, чтобы подчеркнуть роль образовательных и научно-исследовательских учреждений в изучении космоса, а также чтобы изучить тесную связь между космосом и климатом.

Источник в космическом агентстве Египта сообщил, что Египет действительно планирует запустить два спутника в Африке, один из которых специализируется на мониторинге климатических изменений, дата запуска которого пока не установлена.

Ахмед Фараг сообщил, что ведутся переговоры с китайской стороной об участии в процессе запуска вместе с Академией научных исследований и технологий Египта. Подробности, по словам источника, будут объявлены по завершении переговоров. В 2023 году планируется запустить еще один спутник с целью измерения доли плазмы в верхних слоях атмосферы.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, впервые проводимая Египтом, дает стране возможность продемонстрировать усилия, которые она прикладывает для противодействия негативным последствиям изменения климата на африканском континенте путем внедрения всех видов современных технологических средств, чтобы завоевать доверие международных организаций и обеспечить необходимое финансирование для достижения желаемых целей.

Декан факультета навигационных наук и космических технологий Университета Бени-Суеф Усама Шелбая сказал, что проект Египта по запуску спутника для мониторинга климатических изменений в африканских странах поможет выявлять проблемы, связанные с изменением климата, до того, как они произойдут, и разрабатывать планы по их устранению, чтобы минимизировать любые негативные последствия. Он добавил, что запуск спутников требует очень больших расходов, что побудило Египет прибегнуть к помощи китайской стороны.

Глава комитета египетского парламента по образованию и научным исследованиям Сами Хашем сообщил, что проект Египта по запуску первого спутника для мониторинга климатических изменений в Африке действительно беспрецедентный. По его словам, африканские страны больше всего страдают от проблемы опустынивания земель, нехватки воды, эрозии пляжей и засухи. Хашем добавил, что запуск спутника выгоден не только Египту, но и всем африканским странам, поскольку он будет иметь очень важное значение в решении климатических проблем, поэтому на COP27 этой теме следует уделить особое внимание.

Конференция COP27, которая будет идти в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября, представляет собой важный шаг в борьбе с климатическими рисками, особенно в отношении стран, наиболее уязвимых к пагубным последствиям изменения климата.