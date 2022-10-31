Матвиенко назвала пути решения сложной ситуации с общественным транспортом в регионах

31 окт. 17:59

Все регионы России страдают от сложной ситуации с городским общественным транспортом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе открытого диалога с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"Вообще ситуация с городским общественным транспортом во всех регионах очень тяжелая. Убитый транспорт, старый, система транспортного управления хромает. И денег, ни федеральных, ни городских, для всех сразу, конечно, не хватит", - цитирует ее ТАСС.

Председатель верхней палаты пояснила, что для решения проблем необходимо задействовать "новые инструменты - государственно-частное партнерство, создание условий для привлечения частных инвестиций", нужно поддержать отечественных производителей троллейбусов, трамваев, автобусов и электробусов, которые производят качественные транспортные средства, дают рабочие места, платят налоги и так далее.

Матвиенко предположила, что те инвесторы, которые "вернулись из Лондона, других мест" в Россию и ищут сейчас точки приложения сил, могли поучаствовать в решении этой транспортной проблемы.