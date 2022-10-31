Журналистка отбилась от грабителя в казахстанском Таразе

31 окт. 17:54

Полицейские задержали подозреваемого в попытке ограбления журналистки в Таразе, об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

Сигнал о ЧП поступил ранним утром. Женщина рассказала, что на аллее "Жастар" неизвестный попробовал отнять у нее мобильный телефон и деньги, нанес ей несколько ударов. Однако журналистка отчаянно сопротивлялась, и грабитель сбежал в неизвестном направлении.

Правоохранители составили фоторобот, участковые прочесали местность, изучили записи с камер видеонаблюдения в округе и в итоге задержали 35-летнего горожанина. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Идет досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Покушение на грабеж".