Меликов: муниципалитеты не заинтересованы в капремонте школ

31 окт. 17:45

Семнадцать муниципалитетов Дагестана не предоставили сметы для проведения дополнительных ремонтных работ в школах в рамках программы "Развитие образования", - сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на доклад министра образования республики Яхьи Бучаева.

"Глава Дагестана Сергей Меликов жестко раскритиковал отстраненность руководителей от проблемы, их незаинтересованность в проведении качественного ремонта образовательных учреждений, поручив министру к 7 ноября представить окончательный доклад по этому вопросу для принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Из доклада следует, что капитальный ремонт завершен в 185 школах 39 муниципальных образований Дагестана из 40, участвующих в программе. В будущем 2023 году в республике планируется провести капремонт в 139 школах в 34 муниципалитетах.