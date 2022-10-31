Грузинский оппозиционер: закон о деолигархизации - глупость

31 окт. 17:44

Готовящийся в Грузии закон о деолигархизации представляет собой не более чем глупость, сообщил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.

"Принятие этого закона не может принести никакого положительного результата для Грузии, кто бы этого ни требовал", - цитирует его Sputnik Грузия.

Парламентарий считает, что проблема страны заключается не в олигархах, а в единоличном управлении Грузией. Поэтому, отметил Хвичия, не имеет смысла запрещать вести политическую деятельность для преодоления такого правления - так сложности только будут перенесены в другое место, но не решены.