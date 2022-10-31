Дагестан будет закупать лекарства централизованно

31 окт. 17:26

Власти Дагестана намерены уже к следующему году централизовать закупку лекарственных препаратов, соответствующая работа ведется совместно с региональным комитетом по государственным закупкам, - сообщили сегодня в пресс-службе главы республики.

"Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам развития республики. В ходе него зампредседателя правительства республики Руслан Алиев сообщил, что все лекарственные закупки в Дагестане могут быть централизованы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Централизация закупок лекарств существенно ускорит обеспечение необходимыми лекарствами медицинских учреждений республики.

"Кроме того, это снимет с них обязательства по закупке, позволит своевременно контролировать учет и расходование препаратов", - уверен вице-премьер.