Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева проходит в Сочи

31 окт. 17:15

Президенты РФ Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи.

В начале встречи российский лидер, обращаясь к президенту Азербайджана, отметил: "Встреча, на мой взгляд, имеет значение, важная. Цель этой встречи, как я ее вижу, - обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и в 2021 году. Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта, и сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как ему и должно это делать. За эти оценки я Вам благодарен".

"Сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые еще не решены. В этой связи отметил бы важную составляющую экономического характера: нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно", - отметил президент России.

"Круг вопросов достаточно большой, я очень рад Вас видеть, добро пожаловать", - добавил Путин.

Президент Азербайджана в ответном слове отметил: "Рад нашей новой встрече. Мы с Вами встречались и в прошлом месяце, и в этом месяце имели возможность обсудить достаточно подробно двусторонние отношения, и констатировать позитивную динамику в этих отношениях. Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я еще раз хочу выразить Вам благодарность за роль, которую Вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта два года назад, подписанная трехсторонняя декларация положила конец многолетнему конфликту. Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И, конечно же, мы высоко ценим Вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, будет не первая наша встреча по Вашей инициативе. Такие встречи проходили и давали очень хороший импульс процессу нормализации".

"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации. Карабахский конфликт - это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация армяно-азербайджанских отношений - это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов. Рассчитываем и дальше на активную Вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - добавил Ильхам Алиев.

Ранее сегодня президент России провел двухсторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сторонам предстоит трехсторонняя встреча с по армяно-азербайджанскому урегулированию.