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Стало известно, сколько казахстанцев имеют право голосовать на выборах президента

Стало известно, сколько казахстанцев имеют право голосовать на выборах президента

Почти у 12 млн жителей Казахстана есть право голосовать на внеочередных президентских выборах на 20 ноября, сообщил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.

В сентябре в Центризбиркоме заявляли, что по состоянию на 1 июля 2022 года в реестр избирателей вошли 11 827 277 казахстанцев.

"Сейчас мы выслушали доклады территориальных областных комиссий, также комиссий городов республиканского значения и столицы, они доложили уточненные данные, на их основании мы сейчас вывели общую цифру. Таким образом, в списки избирателей включены 11 950 485 человек. Соответственно, по этой численности избирателей будут изготовлены бюллетени для голосования", - цитирует его Sputnik Казахстан.

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